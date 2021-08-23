روسيا – صرح ألكسندر ميخيف، مدير عام “روس أوبورون أكسبورت”، الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية، بأنه قد يتم قريبا توقيع عقد جديد مع تركيا لتوريدها منظومة أخرى من “إس – 400”.

وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في منتدى “الجيش – 2021″، المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة موسكو، حيث يتم عرض مئات الأسحلة الروسية الحديثة.

وقال ميخيف للصحفيين، إن “المشاورات مستمرة وفي المرحلة النهائية وسنبدأ في إبرام عقد مع الشركاء (الأتراك) في المستقبل القريب”.

ووفقا للمسؤول فقد تم تحقيق بعض النجاح في هذا المجال خلال مشاركة “روس أوبورون أكسبورت” في معرض عسكري أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري في تركيا.

وفي العام 2017 وقعت روسيا وتركيا عقدا لتزويدها بمنطومة “إس – 400″، وأصبحت تركيا بذلك أول دولة عضو في حلف الناتو تحصل على منظومة الدفاع الجوي الروسي، وتسبب قرار أنقرة هذا في رد فعل سلبي من الولايات المتحدة ومن الحلف ككل.

المصدر: تاس