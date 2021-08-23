“مكان”: الدوائر الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حماس تتجه نحو التصعيد وربما جولة أخرى من المواجهة

“مكان”: الدوائر الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حماس تتجه نحو التصعيد وربما جولة أخرى من المواجهة

غزة – أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، بأن “اعتقادا يسود في الدوائر الأمنية بأن زعيم حركة “حماس” بقطاع غزة، يحيى السنوار، على استعداد لخوض جولة أخرى من المواجهة المسلحة مع إسرائيل”.

وأشارت “مكان” إلى أن “سبب ذلك يعود إلى تراجع التأييد للحركة في صفوف الأهالي في القطاع، الذين يعانون أزمة اقتصادية خانقة”.

وأوضحت هيئة البث أنه “وفقا للتقييمات، فإن مخزون الصواريخ التي تملكها حماس ستكفيها للجولة الأخرى، إذ أنها لم تتكبد خسائر كبيرة خلال معركة حامي الأسوار”، لافتة إلى أن “المصادر الأمنية تلاحظ استئناف أعمال إنتاج الصواريخ داخل القطاع، وأن أجهزة الأمن تستعد لتظاهرات أخرى على الحدود تخطط لها حماس نهاية الأسبوع الحالي”.

وبحسب “مكان”، فإن “مصادر في الجيش الإسرائيلي شككت في الرسائل التي نقلتها حماس إلى إسرائيل عبر الوسطاء، حول أن حادث اقتحام الشبان الفلسطينيين السياج الأمني وإطلاق النار على الجنود لم يتم التخطيط له، وإن هذا الشك يعود إلى الكمية الكبيرة للقنابل اليدوية والعبوات الناسفة التي كان يحملها الشبان، إضافة الى المسدس الذي استخدم لإطلاق النار على جندي في حرس الحدود”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”