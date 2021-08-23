السعودية – أعلنت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، اليوم الأحد، إنها ستسعى للمساعدة في تحقيق السلام بأفغانستان وتسهيل عمليات الإجلاء من هذا البلد.

وعقدت المنظمة، التي تتخذ من السعودية مقرا لها، اجتماعا خاصا اليوم لبحث الأوضاع في أفغانستان.

وتتواصل عمليات الإجلاء وسط حالة من التوتر المتصاعد والفوضى، حيث استخدمت القوات المنتشرة في مطار كابل في الأيام الأخيرة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في الفرار من بلدهم بعد سقوط كابل في قبضة حركة “طالبان” قبل أسبوع.

المصدر: رويترز