ليبيا – قررت لجنة شؤون الأحزاب في وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اعتماد 8 أحزاب من أصل 13 تم تقديمها إليها.

تصريحات صحفية صادرة عن محمد بالتمر عضو اللجنة رئيس مصلحة الأحوال المدنية رصدتها صحيفة المرصد، أشار فيها إلى عقد لجنته الأحد اجتماعها الـ3 لهذا العام، لاستعراض نتائج أعمالها فى الفترة الماضية ودراسة الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب، لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.

وأضاف بالتمر: إن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي تكتل إحياء ليبيا، وتجمع معًا لأجل ليبيا، والحزب الوطني الليبي، وليبيا للجميع، ونداء القرضابية، والحركة الوطنية الليبية، وصوت الشعب، وتجمع تكنوقراط ليبيا، فيما تم رفض طلبات 5 أحزاب لتخلفها عن بعص الشروط.

وتابع بالتمر: إن هذه الأحزاب هي ليبيا الوطن، والجموع، وتيار يا بلادي، والتجمع الوطني الحر، إضافة إلى حزب القمة. مهيبًا بالراغبين في تأسيس أحزاب سياسية في ليبيا ضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونًا عند تقديم ملفاتهم لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة للوزارة.