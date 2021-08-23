إيطاليا – نجح جوزيه مورينيو، المدرب الجديد لروما، في قيادة ذئاب العاصمة الإيطالية، للفوز 3-1 على فيورنتينا، في الجولة الأولى من عمر الكالتشيو، وبالتالي حقق رقما استثنائيا في الدوريات الكبرى.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، أن مورينيو بات أسرع مدرب يصل إلى 50 فوزا بالدوري الإيطالي، منذ تم احتساب الفوز بـ 3 نقاط اعتبارا من موسم 1994-1995، وذلك خلال 77 مباراة.

ولفتت إلى أن المدرب البرتغالي يعد أيضا أسرع مدرب وصل إلى 50 فوزا في كل من الدوري الإنجليزي خلال 63 مباراة، وفي الدوري الإسباني خلال 62 لقاء.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو انضم إلى نادي “الذئاب” هذا الصيف، ليتولى مهمة الإشراف الفني للفريق، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا.

المصدر: twitter/OptaPaolo