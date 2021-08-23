ليبيا – تدارس وفد من مصلحة الطيران المدني برئاسة مصطفى بن عمار استئناف عودة الرحلات الجوية بين المطارات الليبية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

ووفقًا لما ورد في صحيفة المصري اليوم وطالعته صحيفة المرصد، فقد التقى الوفد مع من سلطة الطيران المدني المصرية، وناقش معهم توفير جميع المتطلبات الدولية لإعادة التشغيل وتوفير سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين.

هذا وأتت المباحثات بعد زيارة قام بها الجانب المصري لتفقد مطارات معيتيقة الدولي ومصراتة الدولي، وبنينا الدولي، للاطلاع على التدابير الأمنية هناك قبيل استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.