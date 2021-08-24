ألمانيا – شهدت ألمانيا إلغاء 75 في المئة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، إثر إضراب العاملين بشركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، بهدف الضغط على الحكومة للتأثير في المفاوضات حول زيادة الأجور.

الإضراب الذي بدأ منذ ظهر السبت على مستوى نقل البضائع، اتسع اليوم ليشمل الشبكة بأكملها وعلى امتداد 48 ساعة، وتتوقع الشركة أن تعمل قطارات المسافات الطويلة بنسبة 25 في المئة من المعتاد، خلال يومي الإضراب، بينما تبلغ تلك النسبة 40 في المئة فيما يتعلق بقطارات المقاطعات والمدن.

وكانت البلاد شهدت إضرابا قبل 12 يوما، بدأ بعد تصويت حاز نسبة تأييد بلغت 90 في المئة بين المنتسبين إلى النقابة. وأدى الإضراب الأخير إلى عرقلة رحلات كثير من المسافرين خلال إجازاتهم الصيفية.

ونشأت تلك الحركة بعد فشل مفاوضات الأجور حول الاتفاقية الجماعية المقبلة بين إدارة الشركة والنقابة التي تطالب بزيادة بنسبة 1.4 في المئة، وصرف مكافآت فردية لهذا العام بقيمة 600 يورو، على أن تبلغ الزيادة 1.8 في المئة العام القام، كما ندد السائقون بتخفيض معاشاتهم التقاعدية التكميلية بمقدار 50 يورو شهرياً.

وتأتي تلك الاضطرابات وسط توقعات بخسائر مالية كبيرة هذا العام، على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا، وإجراءات احتوائه.

المصدر: “أ ف ب”