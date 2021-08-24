ألمانيا – أعلن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، أن ألمانيا منفتحة على مقترحات بشأن مشروع خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” مع روسيا، موضحا أن برلين لن تضع عقبات أمامه.

وأبلغ ألتماير الصحفيين، متطرقا إلى محادثات مع نظيريه الأوكراني والأمريكي على هامش قمة في كييف: “من منظور اليوم ينبغي لنا ألا نرفض أي مقترحات، لكن أيضا ألا نضع أي عقبات لا يمكن تجاوزها”.

وتعارض أوكرانيا بشدة خط أنابيب الغاز الذي تقوده روسيا، وتصفه كييف بأنه تهديد للأمن الأوروبي.

ويشمل مشروع “السيل الشمالي 2” البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط 1234 كيلومترا، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب “السيل الشمالي 1”.

ولا تنظر الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا خاصة بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بعين الرضى إلى خط أنابيب الغاز الجديد هذا، والذي سيضاعف طاقة “السيل الشمالي 1” قيد التشغيل بالفعل، معتبرة أنه سيؤدي إلى اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

المصدر: “رويترز” + وكالات