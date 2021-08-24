أوكرانيا تعلن عن حادث اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران

أوكرانيا تعلن عن حادث اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران

أوكرانيا – كشف نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، وتوجهوا بها إلى إيران.

وأضاف نائب الوزير اليوم الثلاثاء: “استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين”.

وأضاف ينين: “أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا فلم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار”.

وأوضح ينين أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بأكمله، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ووفقا لنائب الوزير” المسلحون مجهولون”، ومع ذلك لم يوضح نائب الوزير أي شيء آخر عن مصير الطائرة المختطفة، أو فيما إذا كانت كييف ستطالب بإعادتها، أو في أي مرسى كانت موجودة لإجلاء الأشخاص من كابل يوم الأحد، وهل هي بالفعل نفس الطائرة “المسروقة”.

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

المصدر: تاس