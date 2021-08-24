ليبيا – تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة علي الزناتي بشأن متابعة شكاوي المواطنين ضد بعض المصحات الخاصة بمدينة مصراتة، اجتمع رئيسا قسم القطاع الخاص والمناطق بإدارة الشؤون الطبية؛ بمقر إدارة الخدمات الصحية مصراته مع مسؤولي الملف الصحي بالمجلس البلدي مصراتة ومدير إدارة الخدمات الصحية والمدير المساعد ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مندوبين عن العديد من المصحات الإيوائية، وذلك لمناقشة الخدمات المقدمة وجودتها ومدى جاهزيتها لاستقبال مرضى كورونا.

وناقش الحاضرون آلية العمل داخل المصحات بالمدينة، وتم الاتفاق على تقديم تقارير تفصيلية للخدمات المقدمة داخلها والتأكد من توافرها عبر الجهات المختصة، تمهيدًا لدراستها وعرضها على وزير الصحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.