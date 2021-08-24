ليبيا – أصدر البنك الدولي تقريرًا بعنوان “المياه في ظل الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” تابعت صحيفة المرصد ما يخص ليبيا منه.

وحذر البنك في التقرير من من الآثار طويلة المدى للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه في ليبيا التي أصبحت عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد، ما يعيق إعادة الإعمار، مبينًا أنه منذ العام 2011 تم استهداف هذه البنية، ما حرم مئات المواطنين من الحصول على إمداداتها.

وتابع التقرير أن واحدًا من كل 4 مهاجرين غير شرعيين في ليبيا ليس لديه ما يكفي من مياه الشرب، مؤكدًا أن النازحين قسرًا من النزاع المسلح أكدوا أن هذه المياه أولوية رئيسية إلى جانب الغذاء والمأوى، وأن نصف البلديات لا يمكن تحمل مياهها؛ لأنها غير صالحة للشرب.