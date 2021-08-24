يبيا – ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج خلال اجتماع عقده أمس الإثنين بمقر الوزارة مع شركات ومطاحن الدقيق والنقابة العامة للمخابز آلية تنظيم توريد القمح وإنتاج مادة الدقيق وتوزيعها على المخابز.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة لطرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المطاحن في توفير القمح وسبل معالجتها، لضمان سير العملية الإنتاجية، وتغطية احتياج المخابز والسوق المحلي من مادة الدقيق.

وأكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تنظيم عملية توريد القمح، من خلال وضع آلية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف توفير القمح للشركات ومطاحن الدقيق، وفق القدرة الإنتاجية فيها، ومتابعة توزيعه على المخابز والسوق المحلي، لضمان استقرار الأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق.