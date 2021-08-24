ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوفد من البنك الدولي أتى للبلاد لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين بحثا تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من الأخير في ليبيا، والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

وشدد الدبيبة على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي لخلق شراكة وتعاون فاعل وملموس وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.