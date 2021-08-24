ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012: “سأشعر بالحزن إذا فقدت تونس توازنها المغاربي وحيادها تجاه ليبيا بجرها لمحور الشر كمخلب قط له في عدائه لثورة فبراير” حسب تعبيره.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه لم يفقد الامل في النخب التونسية في أن تعيد بوصلة ما وصفها بـ”ثورة الياسمين” إلى وجهتها الصحيحة في اشارة منه إلى أن الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد لانقاذ البلاد تأخذ تونس في اتجاه خطأ !.

واختتم بالقول :”تونس العريقة لن تكون إلا دولة ديمقراطية”.