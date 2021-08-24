غزة – أفاد مراسل RT بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مساء الاثنين موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس في قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن “الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع القادسية التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام للمرة الثانية، ليصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها تجاهه إلى 5”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جديدة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أطلق قنابل إنارة في سماء موقع صوفا بين خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف، فجر الأحد، 4 مواقع لحركة “حماس” الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

المصدر: RT