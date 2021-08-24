ليبيا – وصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، فقد كان في استقبال الكوني بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة صديق تاور، ووزیرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من المسؤولين، وأعضاء السفارة الليبية.

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