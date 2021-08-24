ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار النقاصة إن مهام اللجنة العسكرية تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

النقاصه أشار وفقًا لمنصة “فواصل” إلى أن اللجنة لم تُكلَّف في اتفاق جنيف بتوحيد المؤسسة العسكرية، كما أنها مهمة صعبة عليها في ظل انقسامها والهجوم على طرابلس.

ولفت إلى أن العمل لتوحيد الجيش يبدأ بمباشرة وزير الدفاع بالحكومة بطرابلس العمل لتوحيد إدارات الوزارة في أنحاء البلاد، كالحسابات العسكرية وحرس المنشآت النفطية وغيرها.

ونوّه بأنه لا شكّ في وجود صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية في ظل انقسام المؤسسة العسكرية، متسائلًا بالقول: “ما سبب إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على إجراء الانتخابات دون الاهتمام بتوحيد المؤسسة العسكرية؟”.

كما طالب الأطراف الدولية الفاعلة بالضغط على القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحَّدة واختيار قيادات غير جدلية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وبين أن التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعلان الوضع متأزمًا، مؤكدًا أن عمل اللجنة مستمرٌّ لإبعاد شبح الحرب مجددًا.