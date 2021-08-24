ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة إقرار الميزانية التي سبق أن تقدم بها لمجلس النواب، معتبرًا أن الدبيبة لا يهتم بتعديل الملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع الميزانية.

اوحيدة و في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إن قرار الدبيبة الأخير بـتخصيص مليار دينار لمنحة لدعم الزواج الشباب، وتخصيص مليار و700 مليون دينار كقروض سكنية لمواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة، هو مجرد دعاية لكسب دعم شريحة الشباب.