فرنسا – كشفت شبكة RMC أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفض العرض الأخير لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي، الذي يتضمن التوقيع لمدة 5 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد المهاجم الشاب مع النادي في ختام الموسم الجاري في يونيو العام المقبل.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن انتقال مبابي لصفوف ريال مدريد الإسباني يتوقف حاليا على اتصال النادي الملكي وتقديمه عرضا رسميا بشأن التفاوض حول صفقة التعاقد.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي المدريدي لم يتقدم بعد بأي عرض، والتحرك الرسمي الوحيد لشراء مبابي كان من ناد إنجليزي.

ولفتت أيضا إلى أنه في حال التخلي عن فكرة الإبقاء على مبابي داخل صفوف الفريق الباريسي، فإن النادي سيتحرك لضم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون، الذي اقترحه مواطنه نيمار جونيور على إدارة النادي الفرنسي.

وذكرت أن بي إس جي بدأ التواصل مع المحيطين بريتشارليسون، تحسبا لرحيل مبابي في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات.

وأكدت أنه إذا لم يتلق باريس سان جيرمان عرضا يرضيه لبيع مبابي حتى نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع ختام فترة الانتقالات الصيفية، سيستأنف مسؤولو النادي التفاوض مع اللاعب لتمديد تعاقده، حتى دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده، بحلول يناير المقبل.

المصدر: “وكالات”