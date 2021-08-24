طوكيو – جرت رسميا اليوم الثلاثاء، مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وتحتضن العاصمة اليابانية طوكيو الألعاب البارالمبية “لذوي الاحتياجات الخاصة”، التي أجلت لمدة سنة في ظل قيود صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بنجاح كبير.

وحظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في الألعاب البارالمبية، حيث تسجل البلاد أعدادا قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، رغم الإجراءات الصارمة وحالة الطوارئ في مناطق عدة منها.

ومن المتوقع أن يشارك حوالى 4400 رياضي في الألعاب البارالمبية، وسيواجهون، على غرار نظرائهم الأولمبيين، فحوصات يومية وقيودا على حركتهم.

ويتنافس المشاركون في 22 رياضة، بينها نوعان جديدان وهما الريشة الطائرة “البادمنتون”، والتايكواندو، معظم الرياضات مشتركة بين الأولمبياد والألعاب البارالمبية، على غرار ألعاب القوى والسباحة.

s

يذكر أن النسخة الأولى لدورة الألعاب البارالمبية جرت عام 1960 في روما، بمشاركة 400 رياضي من 23 دولة.

المصدر: وكالات