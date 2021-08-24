ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب زياد دغيم ما يتردد عن اتجاه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى تسويق نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دغيم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: بعيدًا عن الخوض في النوايا، فإن الدبيبة لا يمكنه الترشح وفقًا للشروط الأممية، كما أن ما يشاع عن احتمال تحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال حال عدم إجراء الانتخابات أمر مستبعد.

وأبرز أن عدم إجراء الانتخابات سينتج منه تعديل خارطة الطريق، وسيتبع ذلك تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تتولى قيادة البلاد لحين الوصول لموعد جديد للانتخابات.

واعتبر دغيم أن إقدام الدبيبة على بعض المشروعات، التي يرى البعض أنها لا تشكل أولوية، مثل تزويج الشباب، وسن قوانين في مجال التقنية وإعادة الإعمار وغيرها، يمكن تفسيرها بأنه يريد ترك بصمة توضع في سجله كرئيس وزراء، أسس مشاريع كبرى حتى ولو يكملها.