سوريا – طالبت دمشق السلطات السويسرية بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح ممثلية لـ “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وقالت إن ذلك بمنزلة اعتراف بالإدارة ، التي وصفتها بغير الشرعية.

وفي مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري، قالت الخارجية السورية إن افتتاح الممثلية لدى الاتحاد السويسري “تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها”.

وأشارت أيضا إلى ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن “بخصوص الوضع في سوريا من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”.

ووصفت الخارجية السورية “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التي تم الإعلان عن افتتاح ممثلية لها في جنيف منذ 9 من الشهر الجاري، بأنها “كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها”.

المصدر: “سانا”