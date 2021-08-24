ليبيا – رد مدير إدارة التسويق بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة محمد أبو جليدة على تصريحات رئيس نقابة المخابز خريص محمد الأخيرة، التي أكد فيها أن أسعار الدقيق في السوق وصلت إلى 230 دينارًا للقنطار، قائلًا: “الدقيق متوفر بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة بسعر 178 دينارًا للقنطار”.

أبو جليدة وفي تصريحات خاصة نقلها المكتب الإعلامي لوزارت وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، أكد أن القمح متوفر بالخزانات بجميع المطاحن التابعة للشركة في مطحن جنوب طرابلس، ومطحن عين زارة، ومطحن غلال صرمان، ومطحن غلال زليتن.

وأضاف: “نحن على استعداد للتعاون مع وزارة الاقتصاد لوضع آلية لبيع إنتاج المطاحن إلى المخابز، وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، وخالٍ من أية إضافات”.

أبو جليدة أكد أن الشركة تقوم بتوريد أجود أنواع القمح، على أن يكون البيع للمخابز مباشرة وفق التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص.