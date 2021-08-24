إنجلترا – أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال المعسكر المقبل، استعدادا لخوض مباراتين ضمن تصفيات مونديال “قطر 2022”.

ووفقا لموقع “kooora”، فقد تواصل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، مع محمد صلاح، وأكد الأخير رغبته في الانضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل، وأنه سيتحدث مع مسؤولي نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب، في محاولة منه لإنهاء الأزمة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيه خطابا رسميا من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام صلاح لمنتخب “الفراعنة”.

وأشار خطاب ليفربول، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

كما أعرب ليفربول في خطابه، عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب لحجر صحي، وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وذكر الخطاب أن ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنغولي، يوم 1 سبتمبر، في العاصمة القاهرة، قبل السفر إلى مدينة فرانسفيل لمواجهة منتخب الغابون، يوم 5 سبتمبر 2021، وذلك ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات