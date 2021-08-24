روسيا – صرح ألكسندر ميخيف، مدير عام “روس أوبورون أكسبورت”، الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية، بأن روسيا تلقت أولى الطلبات الخارجية على شراء المدرعة الروسية “بوميرانغ”.

وجاء تصريح المسؤول الروسي على هامش مشاركته في منتدى “الجيش – 2021″، المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة موسكو، حيث يتم عرض مئات الأسحلة الروسية الحديثة.

وأشار المسؤول إلى وجود اهتمام من دول الخليج بالمدرعة، وقال ميخيف للصحفيين، إن “شركة روس أوبورون أكسبورت تعمل بنشاط على الترويج لأحدث منصة قتالية “بوميرانغ”، التي تم طرحها في الأسواق الخارجية العام الماضي فقط، حيث تم إرسال مواد إعلانية إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة. وقد أبدوا بالفعل اهتماما بالمدرعة، وهناك طلبات من دول الخليج وإفريقيا”.

يذكر أن “بوميرانغ” هي مدرعة مدولبة (بـ4 عجلات من كل جانب) روسية الصنع بوزن 34 طنا وبقوة محرك 750 حصانا.

وقد صممت على أساسها ناقلة الأفراد المدرعة “كا – 16” وعربة “بي إم بي كا – 17”.

المصدر: نوفوستي