روسيا تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع إيران والصين في منطقة الخليج

روسيا تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع إيران والصين في منطقة الخليج

روسيا – أعلن السفير الروسي لدى طهران، ليفان دغاغريان، أن مناورات بحرية مشتركة ستجريها روسيا وإيران والصين في منطقة الخليج خلال أواخر عام 2021 أو أوائل 2022.

وقال جاغاريان، في حديث لوكالة “نوفوستي” امس: “في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل ستجرى في منطقة الخليج المناورات البحرية المشتركة السنوية CHIRU، وستشارك فيها سفن حربية لروسيا وإيران والصين”.

وشدد السفير الروسي على أن المهمة الرئيسية للمناورات “تتمثل في التدريب على إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة قراصنة البحر”.

كما أشار إلى اكتمال الاستعدادات لـ”مسابقات العمق”، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.

وأوضح جاغاريان: “إلى جانب روسيا وإيران، ستشارك فيها الصين والهند وسوريا وفنزويلا. وهناك خطط لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول. وسيصل ممثلون من قيادة البحرية الروسية لحضور مراسم افتتاح وختام هذه المسابقة”.

المصدر: “نوفوستي” + “سبوتنيك”