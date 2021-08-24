روسيا – وقعت روسيا والمملكة العربية السعودية اتفاقية حول التعاون العسكري أثناء زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لمنتدى “الجيش 2021” العسكري التقني في روسيا.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية، امس بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي أشاد بزيارة نائب وزير الدفاع السعودي لمنتدى “الجيش 2021″، مشيرا إلى أنه بإمكانه الاطلاع على أحدث نماذج السلاح الروسي، بما فيها تلك التي أثبتت فاعليتها في سوريا.

وأكد شويغو عزم روسيا “على التطوير المطرد للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف: “ننظر إلى حضوركم الشخصي للمنتدى بمثابة التأكيد على نهج السعودية الرامي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا”.

المصدر: RT