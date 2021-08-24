إنجلترا – ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي بتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال محادثات عاجلة لمجموعة الدول السبع.

ونقلت صحيفة “تلغراف” عن مصادر مطلعة، نية جونسون شخصيا مطالبة بايدن بتأجيل انسحاب القوات الأمريكية، بعد أن باءت محاولات وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، ووزير الدفاع، بن والاس، بسؤال زميليهما الأمريكيين عن هذا الموضوع، بالفشل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين حاولا إقناع الجانب الأمريكي بضرورة هذه الخطوة على انفراد.

ويأتي ذلك في إطار تخفيف العبء عن مطار كابل، ومن أجل اتمام عمليات الإجلاء.

وبحسب الصحيفة، إذا لم يقدم بايدن تنازلات أي يمدد الموعد)، فسيتعين على القوات البريطانية البدء في الانسحاب من مطار كابل في غضون أيام قليلة.

وصرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني للصحيفة، بأن “اجتماع مجموعة السبع سيتركز على ما يحدث في أفغانستان على المدى الطويل، لكنهم بالطبع سيناقشون جهود الإجلاء الحالية”.

ومن المتوقع أن يجتمع جونسون مع كبار المسؤولين في مجلس الوزراء اليوم الاثنين ويناقش إنشاء مراكز خاصة للاجئين في الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك، آسيا الوسطى وباكستان وإيران. وبعد وصولهم إلى هذه المراكز، سيتم نقل هؤلاء اللاجئين الأفغان، وفقا للخطط الأولية ، إلى بريطانيا.

وفي وقت سابق، أعلن جونسون أنه سيعقد يوم الثلاثاء محادثات عاجلة بين قادة دول مجموعة السبع بشأن الوضع في أفغانستان. وأعلن بايدن لاحقا أنه سيشارك فيها، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد بشكل افتراضي (بالفيديو كونفرانس).

وتخضع جميع المعابر الحدودية الأفغانية البرية حاليًا لسيطرة طالبان.

ويتم إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في المنظمات الأجنبية من خلال المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة جيش الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

المصدر: نوفوستي