السعودية – شهدت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين بسوق “تداول” في السعودية تراجعا بواقع نحو 90 مليار ريال بنهاية تعاملات الأسبوع في 19 أغسطس الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق.

بحسب التقرير الأسبوعي لـ”تداول”، انخفض هذا المؤشر إلى نحو 9.41 تريليون ريال، مقابل نحو 9.5 تريليونات ريال بالأسبوع السابق.

وأشار التقرير إلى تراجع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين نحو 89.2 مليار ريال، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبالمثل سجلت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب في “تداول” تراجعا خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس بنحو 1.16 مليار ريال وهبطت إلى نحو 288.27 مليار ريال، مقابل 289.43 مليار ريال بالأسبوع السابق، المنتهي في 12 أغسطس.

خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، غلب البيع على تعاملات المستثمرين السعوديين، بينما سجل المستثمرون الأجانب والخليجيون مشتريات صافية بسوق الأسهم.

وكانت مبيعات السعوديين أعلى من مشترياتهم خلال تعاملات الأسبوع، بواقع 28.477 مليار ريال للبيع، مقابل مشتروات قيمتها 27.68 مليار ريال.

بلغ صافي الشراء للأجانب والخليجيين 765.93 مليون ريال، و27.76 مليون ريال على التوالي، مقابل اتجاه بيعي للسعوديين بصافي 793.7 مليون ريال.

المصدر: صحيفة “الوطن” السعودية