ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالمبعوث الأممي يان كوبيتش للتباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للمنفي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تدارس الجانبين ملفات المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات في موعدها، وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد، والوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

وأشاد كوبيتش بحسب المصدر بجهود الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.