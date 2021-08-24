محرز مهدد بالغياب عن الجزائر في تصفيات مونديال “2022” على غرار صلاح

محرز مهدد بالغياب عن الجزائر في تصفيات مونديال “2022” على غرار صلاح

إنجلترا – تعرقل الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التحاق اللاعبين الدوليين الأجانب بصفوف منتخباتهم خلال التوقف الدولي في بداية سبتمبر المقبل.

وقد يغيب الثنائي الجزائري رياض محرز وسعيد بن رحمة عن مباراتي منتخب “محاربي الصحراء” أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022” بداية شهر سبتمبر المقبل.

وسيستضيف المنتخب الجزائري نظيره الجيبوتي، في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل السفر إلى مدينة مراكش المغربية لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في السابع من الشهر ذاته.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى خطابا من نادي ليفربول الإنجليزي، اعتذر فيه عن انضمام محمد صلاح لمنتخب “الفراعنة” بسبب قيود السفر المفروضة في المملكة المتحدة، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على ثنائي المنتخب الجزائري سعيد بن رحمة ورياض محرز.

وأشار خطاب الاتحاد الإنجليزي إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

المصدر: وكالات