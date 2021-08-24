الإمارات العربية – أجرى ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، امس لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، جان إيف لودريان وفلورنس بارلي.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية أن الوفد الفرنسي نقل خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، شكر الرئيس، إيمانويل ماكرون، وتقديره عاليا “التسهيلات المهمة التي قدمتها دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابل بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة وتوفير العبور الآمن لهم، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية”.

وأشاد الوزيران، حسب الوكالة، “بتعاون دولة الإمارات وفاعلية التسهيلات التي تقدمها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة”.

من جانبه، ثمن آل نهيان “العلاقات الإماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا” ومع ماكرون، مشيرا إلى “أهمية دور الأصدقاء والحلفاء في التضامن ومد يد المساعدة خلال الأوقات الصعبة”.

ولفت إلى أن “التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية”.

وتناول اللقاء حسب “وام”، “العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين”، كما بحث الجانبان “القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان”.

المصدر: “وام”