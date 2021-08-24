واشنطن – نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس.

وقال المسؤول، حسب الوكالة، إن بايدن لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الأمريكي قد يعلن عن نواياه خلال القمة الافتراضية لزعماء “مجموعة السبع” الثلاثاء.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابل لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت حركة “طالبان” المتشددة، التي سيطرت على كابل ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء، قائلة إنها لا تنوي الموافقة على أي تمديد.

المصدر: “رويترز” + وكالات