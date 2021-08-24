روسيا – تعتبر منظومة التشويش البصري “ليوتيك – إن” المستخدمة لإعماء العدو جاهزة ويمكن أن يبدأ اختبار نماذجها التجريبية.

أعلن ذلك مدير عام شركة “فيغا” بصفتها فرعا في مؤسسة “روستيخ” الحكومية، فياتشيسلاف ميخييف، الذي قال إن المنظومة يمكن أن تركب على الخوذة أو على الدرع الواقية التي يحملها رجال الأمن أو الشرطة.

وأشار إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن نزعة توسيع استخدام وسائل التأثير غير الفتاك لتحييد المجرمين، ما يزيد من الطلب المتنامي على مثل هذه المنتجات.

وقد خضعت منظومة “ليوتيك” للاختبار في المصنع وتعد جاهزة لاستخدامها التجريبي من قبل أحد أصحاب الطلب.

وأضاف المدير العام قائلا:” إنه يخطط لأن تلفت منظومة “ليوتيك” انتباه الأجهزة الأمنية. أما الشركة فجاهزة لإنتاج حتى 20 ألف منظومة كل عام”.

وقد تم الكشف عن منظومة “ليوتيك” المتنقلة غير الفتاكة لأول مرة في منتدى “الجيش – 2021”. ويمكن أن تستخدم المنظومة في عمليات مكافحة الإرهاب ويمكن تركيبها على الخوذة أو الدرع الواقية. حيث تسمح بإعماء الإرهابي المزود بسلاح ذي جهاز تصويب بصري على مسافة 100 متر.

ويقوم مبدأ عمل المنظومة على تشكيل أشعة الضوء الساطعة، ما يؤدي إلى ظاهرة الإعماء المؤقت.

وتتحمل المنظومة درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و40 درجة مئوية فوق الصفر. ويمكن استخدام المنظومة كذلك لإضاءة المناطق المظلمة وتنير المكان في هذه الحال لمدة 30 دقيقة.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني الدولي “الجيش-2021” يعقد للمرة السابعة في منطقة مركز “باتريوت” للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار “كوبيكا”، ومعسكر “ألابينو” في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس”.

المصدر: روسيسكايا غازيتا