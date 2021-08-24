منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا.. أكثر من 60 دولة مشاركة وأكثر من 70 فعالية

منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا.. أكثر من 60 دولة مشاركة وأكثر من 70 فعالية

روسيا – تستضيف مدينة فلاديفوستوك الروسية في شهر سبتمبر المقبل أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية.

وسينعقد المنتدى في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر 2021، والموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام هو “الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير”، بحسب البيان الذي نشرته المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي.

ويتضمن برنامج أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، الذي نشر على الموقع الرسمي للمنتدى اليوم، أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.

والموضوع الرئيسي للمنتدى: “فرص جديدة للشرق الأقصى في عالم متغير”، وينقسم برنامج المنتدى إلى 4 مواضيع رئيسية: “اقتصاد العصر الجديد: ما الذي سيتغير؟ وما الذي سيبقى؟”، و”الشرق الأقصى – تحديات وفرص جديدة”، و”تقاسم المسؤولية في عالم متغير”، و”الشباب”.

وعن فعالية وأهمية المنتدى قال نائب رئيس الحكومة الروسية يوري تروتنيف: “المنتدى له أهمية عملية كبيرة بالنسبة لشرقنا الأقصى، منصات المنتدى تهدف بالدرجة الأولى لجذب الاستثمار وتبادل المعلومات والآراء والخبرات حول كيفية التفاعل بشكل أفضل مع قطاع الأعمال التجارية، وما هي التفضيلات التي يجب تقديمها، ونوع الدعم الذي يحتاجه رواد الأعمال”.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى، التي ستعقد في 3 سبتمبر 2021، إلى جانب قادة آخرين.

ووفقا لمسؤول في الحكومة الروسية فإن ممثلين من أكثر من 60 دولة سيشاركون في المنتدى. وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك الروسية يشهد المنتدى عادة مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

وتتركز فعاليات المنتدى حول عدة محاور أبرزها آلية دعم المستثمرين، والقطاعات التي تعد أولوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وتنمية المنطقة. وخلال المنتدى ستعقد أيضا جلسات حوار.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى.

المصدر: RT