ليبيا – تدارس وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم مكاري إمكانية الاستثمار في التعدين.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد بحث إمكانية إنشاء مصانع للتعدين بالمنطقة، فيما أكد أبو هيسة وجود خطوات مدروسة وعملية جادة لهذا الأمر، مع أهمية دور البلديات في تقديم الإجراءات والتسهيلات اللازمة في مجال البحث وسبل وسائل الاستثمار في نطاق صلاحياتها.

بدوره أبدى مكاري استعداده وترحيبه بفرق العمل التابعة للوزارة لقدومها للمنطقة وتسهيل إجراءات عملها.