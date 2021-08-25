ليبيا – تطرق تقرير ميداني أعدته إذاعة “69 دبليو أف أم زت” الأميركية لاستخدام مواد إنشائية من مواطنتها “بينترون” لإعادة تأهيل مبنى محكمة شمال بنغازي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الانتهاء من مشروع تأهيل هذا المبنى الجديد سيكون في أبريل من العام 2022 ليمثل هذا بداية مبشرة بإعادة بناء ليبيا، مؤكدًا استخدام مواد “بينترون أدمكس” لحماية الهياكل الخرسانية للمجمع من بيئة المياه المالحة في البحر الأبيض المتوسط القريب.

ووفقًا للتقرير، فقد عمل المقاول العام للمشروع “أهل الثقة” للإنشاءات مع المركز الليبي للاستشارات الهندسية الذي قدم التصميم الإنشائي والدعم الفني لبناء مبنى المحكمة؛ إذ يتكون المجمع الجديد من 3 طوابق فوق الأرض، تضم المحاكم والمكاتب المختلفة وطابق سفلي تحت الأرض للأرشيف.

ونقل التقرير عن كاظم البرغثي المدير العام لفرع مجموعة “بينترون” في منطقة شمال إفريقيا قوله: إنه تم بناء على نتائج مشاريع المجموعة المختلفة التي نجحت في مواجهة التحدي المتمثل في البناء في بيئة بحرية في شمال إفريقيا وحول العالم، فقد حددت المستشارية الفنية للمشروع استخدام المواد الإنشائية منها.

وأضاف التقرير: إن شركة أخرى قامت بتوريد الخرسانة المسلحة المعالجة الجاهزة لبلاطة الطابق السفلي والجدران الاستنادية وإغلاق فواصل البناء بشكل دائم إلى المشروع لتعمل على الإصلاح الذاتي لجميع الشقوق الشعرية التي تتشكل طوال فترة خدمة الخرسانة.

ترجمة المرصد – خاص