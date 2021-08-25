ليبيا – أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا اختفاء 15 مليار دينار “مايعادل 11.5 مليار دولار” من حساب المجنب لصالح حكومة الإنقاذ الوطني، محملًا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مسؤولية ذلك.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال: “المصدر تقرير المراجعة الدولية، التاريخ عام 2015، الحدث اختفاء 15 مليار دينار (ما يعادل 11.5 مليار دولار) من حساب المجنب، الفاعل الصديق الكبير، المستفيد حكومة الإنقاذ الوطني، وصف العميلة بلطجة بدون سند قانوني”.