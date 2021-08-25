التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بمسيرة أطلقت من اليمن على خميس مشيط

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بمسيرة أطلقت من اليمن على خميس مشيط

اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية على مدينة خميس مشيط بجنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، التي تقع بالقرب منها قاعدة الملك خالد الجوية.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن “الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مشددا على أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

المصدر: “واس”