مصر – أكدت وزارة المالية المصرية أن هناك تعليمات رئاسية لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية لاستغلال الفرص التنموية الواعدة التى تتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.

وأضافت الوزارة، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة “نافذة” 95٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021، أن تمتد منصة “نافذة” إلى كل موانئ مصر.

المصدر: اليوم السابع