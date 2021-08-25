ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي إن الأجسام السياسية والتشريعية مجلسيْ النواب والدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منوطةٌ بإنتاج القاعدة الدستورية، وتأسيس ملتقى الحوار السياسي ولجنة الـ “75”، جاء نتيجة فشل هذه الأجسام في أداء مهامها.

الشركسي وخلال مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء أضاف: “من المعروف أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في البلاد، ومن مهامه إنتاج القاعدة الدستورية، ولكنه في كل مرة؛ يصطدم بصخرة صماء، منصوص عليها داخل الاتفاق السياسي وهي وجوب التشاور مع مجلس الدولة الذي عادةً ما يرفض كل منتجات مجلس النواب”.

ووصف عضو ملتقى الحوار، التناغم والتفاهم بين مجلسيْ النواب والدولة بـ “المستحيل”.

وعند سؤاله عن كيفية تقييم التوافقات داخل ملتقى الحوار أجاب الشركسي: المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، يقوم بجولة داخل البلاد، بدأت بمقابلة رئيس مجلس الدولة الإستشاري ورئيس الحكومة والمجلس الرئاسي وسيلتقي السبت القادم في الرجمة المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتابع الشركسي حديثه: “وفي هذه الجولة يريد تحشيد هذه الأطراف الفاعلة والتي لديها تأثير واضح على الأرض في اتجاه تحقيق نوع من التوافق خلال الجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي بجنيف يوم 15 سبتمبر المقبل، وسيتم بثها على الهواء مباشرة”.

ورأى أن الانتخابات في ليبيا غاية، وفق الظروف المواتية، ولم تأتِ بها هذه الأجسام المحلية الموجودة على الأرض؛ لذلك لا بد من التغيير.

وواصل حديثه: “الأجسام المحلية وصُناع القرار في البلد والقوى المؤثرة لن تأتي بأي تغيير ولا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وبالتالي نستطيع أن نقوم بجزء من المغامرة والبحث في تغيير هذه المؤسسات، والانتخابات غاية لإزالة “الأجسام الفاسدة” وللأسف لحقت بهذه الأجسام الفاسدة حكومة الوحدة الوطنية”.

وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي أن للملتقى دور رقابي على حكومة الوحدة الوطنية، ويجب الضغط عليها، لتكوين كتلة معارضة حتى تقوم الحكومة بتعديل سلوكها في إدارة الأزمات في البلاد خاصةً أن أمامها أشهر قليلة، وعليها أن تدرك جيدًا أن يوم 25 ديسمبر لن يكون هناك وجود لحكومة وحدة وطنية.

الشركسيي طالب الحكومة أن تخرج بمنجز حقيقي وهو الدفع بكل القوى في اتجاه انتخابات 24 ديسمبر، وألا تحاول من خلال أذرعها داخل ملتقى الحوار السياسي؛ عرقلة هذه الانتخابات.