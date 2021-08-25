الإمارات العربية – تعاقد نادي العين الإماراتي لكرة القدم، امس مع الجناح المغربي، سفيان رحيمي، قادما من مواطنه الرجاء البيضاوي، حتى عام 2025.

وأكمل العين بذلك عقود أجانبه الأربعة، بعدما ضم سابقا التونسي ياسين مرياح، واستعار الأرجنتيني سيباستيان غوانكا من الشباب السعودي، وأبقى على التوغولي كودجو لابا.

وقال عبدالله علي، إداري العين في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن انضمام رحيمي البالغ 25 عاما والمتوج السبت مع الرجاء بلقب بطولة الأندية العربية على حساب الاتحاد السعودي “سيمثل إضافة لتشكيلة الزعيم (لقب العين)، خصوصا وأنه حصل على لقب نجم الموسم في المغرب خلال موسمين، بالإضافة لحصوله على لقب هداف بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وأفضل لاعب بالبطولة”.

من جهته، قال رحيمي: “رغبتي الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكرا وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض لشراء بطاقتي من الرجاء”.

وسيكون رحيمي ثاني لاعب يفقده الرجاء هذا الموسم لصالح الدوري الإماراتي، بعد الكونغولي بن مالانغو، المنتقل إلى الشارقة.

المصدر: “أ ف ب”