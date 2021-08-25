ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بحضور النائب الأول”مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر أبو شاح” ورئيس لجنة الحوار “محمد تكالة”.

الجانبان ناقشا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي والمسار الدستوري، والإجراءات المتعلقة بقوانين الانتخابات، المتوقع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وبيّن المشري للمبعوث الأممي أن مجلس الدولة شكّل لجنة للتعامل مع مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات، وقام بإبلاغ مجلس النواب بذلك، وأن هذه اللجنة أكملت إنجاز بعض القوانين، وسوف تعرض على المجلس لمناقشتها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب للتوافق عليها.

وأكد خلال اللقاء أن مجلس النواب لم يراعِ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات، موضحًا للمبعوث الأممي أن مجلس النواب الآن يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وليس من انتخابات 2014، وإذا خالف الاتفاق فسيفقد شرعيته.

من جانبه، أوضح كوبيش أن البعثة الأممية مستعدة دائمًا لتقديم الدعم والاستشارة، للجنة المشكلة من مجلس الدولة.