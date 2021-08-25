الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس

الهند – أكدت الحكومة الهندية إن البلاد سجلت أكثر من 37.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 32.51 مليون .

وجاء في بيان، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 37593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 32.51 مليون .

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 648 وفاة إضافية ليصل مجمل الوفيات في البلاد إلى 435758.

وتشير البيانات اليوم إلى معاودة الارتفاع في معدل الإصابات اليومية بالفيروس في الهند، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 25 ألف إصابة، في تراجع ملحوظ.

المصدر: رويترز