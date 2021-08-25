حبيب يطرح سؤالا غريبا على متابعيه؟.. والإجابة بكلمة واحدة!

روسيا – طرح بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” المعتزل الروسي، حبيب نورمحمدوف، سؤالا على متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي، ما إذا كانوا قد سئموا منه؟.

وطلب حبيب في سؤال عبر خاصية “ستوري” في تطبيق “إنستغرام” من متابعيه الإجابة بكلمة واحدة، نعم أو لا، وجاءت معظم الإجابات سلبية، “لا”.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32) فاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة بإعلانه الاعتزال، بعد أن دافع عن لقب بطل “UFC” للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت 14 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 254”. وبرر حبيب قراره الاعتزال بفقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال هذه المسيرة.

المصدر: وكالات