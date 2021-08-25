الجزائر – استبعد السيناتور الجزائري، فؤاد سبوتة، تطور التوتر بين الجزائر والمغرب إلى مواجهة عسكرية على الحدود، مؤكدا أن الرباط تدعم حركة انفصالية وأخرى صنفتها الجزائر “إرهابية”.

وأوضح في حوار مع موقع “القاهرة 24″، أن تحقيقات السلطات الأمنية في الجزائر مع كثير من عناصر منظمة “ماك” الانفصالية و”رشاد” أفضت إلى “ضلوع المغرب في دعم هاتين المنظمتين الإرهابيتين”.

وأضاف أن “الكرة الآن في مرمى المملكة المغربية، إذا أرادت أن تصحح الوضع، عبر تجنب التدخل في الشأن الجزائري والتوقف عن دعم الحركتين”.

وشدد سبوته على وجوب أن “يعلو صوت الخيّرين في البلدين، وعلى الخيّرين في المغرب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقودوا دورا أساسيا في هذه المرحلة من أجل التهدئة أولا، والذهاب إلى مفاوضات المرحلة الثانية لإعادة الأمور إلى ما كانت سابقا”.

ولفت سبوتة إلى أن خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية هي “أصعب خطوة تمت حتى الآن وصعبة على الطرفين، ولا ينكر أحد أن الإخوة المغاربة أشقاء وتربطنا بهم الكثير من علاقات المصاهرة والعلاقات التجارية”.

المصدر: “القاهرة 24”