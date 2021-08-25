ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية الضوء على تجارة الرقيق في ليبيا من خلال المتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى وجود مزادات لبيع العبيد في خارج العاصمة طرابلس، بهدف الحصول على عمال في مقابل 400 دولار. مبينًا أن هذه المزادات تشهد تعذيب مئات الشباب الأفارقة المتجهين إلى ليبيا وبيعهم شأنهم شأن الماشية.

ونقل التقرير عن “موسى سانوغو” المهاجر غير الشرعي الناجي من العمل من دون مقابل في الحقول بالإضافة إلى الضرب الجسدي قوله: “كنا عبيدًا، والسجانون الليبيون يرون في الرجال السود مجرد حيوانات، وربما تتلقى الحيوانات معاملة أفضل منهم”.

ترجمة المرصد – خاص