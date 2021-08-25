مصر – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس تضامن بلاده الكامل مع الخرطوم جراء الفيضانات التي تعرضت لها عدة ولايات سودانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، وذلك للاطمئنان على الأوضاع في السودان جراء الفيضانات، حيث جدد شكري تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبا، مع السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات في ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قدما بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تناول الوزيرين للعديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “الوطن”