روسيا – وقعت وزارة الدفاع الروسية أكثر من 40 عقدا بقيمة 500 مليار روبل (حوالي 7 مليارات دولار) في منتدى “الجيش – 2021″، المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، إن وزارة الدفاع الروسية أبرمت أكثر من 40 عقدا حكوميا لتزويد الجيش الروسي بأكثر من 1.3 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 500 مليار روبل.

وشدد كريفوروتشكو على أن توقيع هذه الحزمة من العقود يعد مرحلة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح للجيش الروسي، وقال، إن “الوفاء بهذه العقود سيؤدي إلى تزويد القوات المسلحة بأكثر من 1300 قطعة سلاح جديدة، وسيتم إجراء إصلاح وتحديث لأكثر من 150 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة”.

ومن أبرز العقود التي تم إبرامها، تم توقيع العقد الأول بين وزارة الدفاع الروسية وشركة روسية لتزويد الجيش الروسي بصواريخ “زركون”، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب ما ذكرته الوزارة للصحفيين.

وتستضيف مدينة كوبينكا في ضواحي موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى “الجيش – 2021” العسكري التقني الدولي، بمشاركة دولية واسعة.

ويوم أمس وقعت موسكو والرياض اتفاقية حول التعاون العسكري، وذلك أثناء زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للمنتدى العسكري التقني.

(الدولار = 74 روبلا)

المصدر: تاس + نوفوستي