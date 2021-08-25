ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي بيانًا اليوم الأربعاء بشأن توحيد مصرف ليبيا المركزي.

مركزي بنغازي أعرب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عن استغرابه من دعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير بعض مديري الإدارات، لمناقشة أسلوب التوحيد، بما في ذلك دعوة بعض موظفي المصرف المركزي فرع بنغازي متجاهلًا الفرع الرئيس بنغازي الذي تمت مراجعته من قبل لجنة المراجعة الدولية، والتي أصدرت مقترحًا وخارطة طريق لإعادة التوحد وحددت بشكل مفصل الآلية التي يتم من خلالها توحيد المصرف المركزي بكل وضوح وتفصليل.

وأشار البيان إلى توصيات بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في رسالتها الموجهة إلى الصديق الكبير والمؤرخة في الـ18 من شهر أغسطس الجاري، ومن بينها التوصية التي نصت على الإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلته لإنهاء هذا العجر والتخبط المؤسسي.

وأبدى المصرف استغرابه من عدم التواصل معه لاتباع الآلية المقترحة لتوحيد المصرف المركزي، مهيبًا بكل الجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية ضرورة إلزام مركزي طرابلس باتباع إجراءات المصلحة العامة، من خلال المعاملة المتساوية لجميع أطراف المصرف المركزي، واتباع الإجراءات القانونية والادارية اللازمة بالخصوص، والحفاظ على هذه المؤسسة وتوجهاتها لخدمة المصلحة العامة، من خلال المعاملة المتساوية لجميع أطراف المصرف، وكذلك العدالة والمساواة بين جميع المصارف التجارية في كل المعاملات ذات العلاقة، دون تمييز جهوي أو مكاني.